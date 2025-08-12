Kütahya\'da Devrilen Araçta Çift Kurtarıldı

Kütahya'da yol kenarındaki su kanalına devrilen otomobilde sıkışan anne ve kızı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (34) yönetimindeki 43 PB 162 plakalı otomobil, Akkent Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su kanalında ters dönen araçta sıkışan sürücü H.Ö. ile kızı E.Ö.'yü bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KÜTAHYA