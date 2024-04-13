Kütahya\'da Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından dilenciler ve şüpheli araçlar üzerinde uygulama yapıldı

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dilenciler ile şüpheli araç ve şahıslar üzerinde gerçekleştirilen uygulamada, 64 şahıs ve 3 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce dilenciler ile şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 64 şahıs ve 3 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Üzerinde kesici alet ele geçirilen şahsa idari işlem yapıldı. 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA
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İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5'i çocuk 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Bolu'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, D-100 kara yolunda kontrolden çıkan araç, sağ şeritteki refüje çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde seyir halindeki bir otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, kaza esnasında motordan uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün ufak sıyrıklarla kurtulduğu görülüyor. Kazayı gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, kaza anında motordan uçarak havada savruldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da geçtiğimiz gün çocuk parkını ateşe veren şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 18 yaşındaki genç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen feci kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Kazada, Erhan D. yönetimindeki araç, ters yöne giren motosiklete çarptı ve motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Erzincan-Erzurum karayolunda yurtdışından Türkiye'ye malzeme taşıyan bir TIR'ın devrilmesi sonucu yol uzun süre ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın kaldırılması ve malzemelerin temizlenmesinin ardından yol 3 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
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