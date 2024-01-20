Kütahya\'da Durdurulan Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan şüpheli araç içerisinde yapılan aramada, 20 gram metamfetamin ve 20 gram bonzai ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda Merkez İlçe Yenibosna Mahallesi girişinde durdurulan şüpheli araç içerisinde yapılan aramada, 20 gram metamfetamin ve 20 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç içerisindeki E.G., S.Ç., A. D. ve M.T. isimli şüpheliler hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA