Kütahya\'da Durdurulan Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden ve üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan otobüs içerisindeki C.F. (32) isimli şahsın yapılan kontrollerinde, 0,14 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza ve peçeteye emdirilmiş toplam bin 704 içimlik bonzai ele geçirildi.

Şüpheli şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan işlemlerin ardından adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alındı. - KÜTAHYA