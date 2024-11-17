Kütahya'da Emniyet Uygulaması: 5 Aranan Yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da Emniyet Uygulaması: 5 Aranan Yakalandı

8-15 Kasım tarihleri arasında Kütahya'da yapılan emniyet kontrollerinde 5 aranan şahıs yakalandı.

17.11.2024 14:22
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8-15 Kasım tarihleri arasında yaptığı uygulama ve kontroller açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği tarafından 8-15 Kasım tarihleri arasında yapılan uygulama ve kontrollerde, 5 aranan şahıs, 2 kayıp olarak aranan şahıs yakalandı. 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 3 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği,1 adet fişek (kartuş) ve 3 adet kesici alet ele geçirildi. 3 şahsa idari yaptırım tutanağı düzenlendi. 78 ticari taksi, 93 motosiklet kontrol edildi. 2 adet hacizli yakalamalı araç yakalandı. 9 araç sürücüsüne Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 91 bin 152 TL cezai işlem uygulandı. 46 şahsa Kabahatler Kanununa muhalefetten idari işlem yapıldı. 13 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı. 78 işletme kontrol edilirken, 73 park ve bahçe denetimi yapıldı. Yapılan önleyici hizmet uygulamalarında 6 bin 909 şahıs ve bin 588 araç sorgulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Emniyet Uygulaması: 5 Aranan Yakalandı - Son Dakika

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