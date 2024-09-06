Kütahya\'da FETÖ\'cü Firari Yakalandı

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Kütahya'da firari FETÖ'cü tren garında yakalandı

KÜTAHYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün Kütahya il yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olmak suçundan aranan öğretmenlikten atılan firari C.D sahte kimlikle tren garında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kütahya İl yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olmak suçundan hakkında adli soruşturma yapılan E.D.'nin dijital materyallerin incelemesinin ardından ve TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY çerçevesinde firari şüpheli olarak işlem yapılan C.D. isimli şahsın e-posta adresi üzerinden eşiyle irtibatının tespit edilmesi ve görüşme detayına istinaden şahsın Kütahya'da saklandığının tespit edilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, firari C.D. isimli şahsın İsmail Baş isimli sahte kimliğini ve annesi F.D. adına kayıtlı GSM numarasını kullandığı ve İsmail Baş sahte kimliği ile tren bileti aldığı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü tarafından müşterek yapılan çalışmada, firari C.D. başkasına ait sahte kimlik ile Kütahya merkez tren garında yakalandı.

Firari Şüpheli C.D. isimli şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olmak suçundan ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan firari olarak arandığı tespit edildi. Şüpheli C.D.'nin yapılan üst aramasında,13 adet 50 Euro, 1 adet 100 Euro banknot toplam 750 Euro,1 adet cep telefonu, İsmail Baş adına düzenlenmiş, üzerinde C.D.'nin resmi yapıştırılmış sahte kimlik ele geçirildi.