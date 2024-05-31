Kütahya\'da firari hükümlü yakalandı, Tefecilik suçlamasıyla ifadesi alındı

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Kütahya'da Kasten Yaralama suçundan hakkında 3 Yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Şahsın ayrıca Tefecilik suçu çerçevesinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

Kasten Yaralama suçundan aranmasının olduğu tespit edilen B.E isimli, şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. KOM Şube Müdürlüğünce B.E'nin Tefecilik suçu çerçevesinde şüpheli sıfatıyla ifadesi alınırken, Kasten Yaralama suçundan kesinleşmiş olan 3 Yıl 1 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle Kütahya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA