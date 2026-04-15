Kütahya\'da Firari Katil Yakalandı

Kütahya'da kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 20 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, kasten öldürme suçundan hakkında 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı. Şahsın ayrıca kasten yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, tehdit, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve güveni kötüye kullanma suçlarından da kaydının bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KÜTAHYA