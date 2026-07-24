Kütahyalı gazeteciler tehdit, hakaret ve fiziki müdahaleye maruz kaldı

Kütahya'da haber takibi yapan gazetecilerin sözlü tehdit, hakaret ve fiziki müdahaleye maruz kaldığı iddia edildi. Olayla ilgili resmi şikayette bulunulurken, adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.

İddiaya göre olay, Kütahya'da devam eden Ulu Cami Çevre Düzenleme Projesi kapsamında yaşandı. Gazete Kırküç muhabirleri Fatma Sümer Soyalp ile Muammer Mert Opuş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin projeye ilişkin açıklamalarını ve çalışmaların 30 Ağustos'ta tamamlanmasının planlandığı yönündeki bilgileri haberleştirmek amacıyla Ulu Cami önündeki kamuya açık alanda görüntü aldı.

İddiaya göre, çekimler sırasında bazı şantiye çalışanları, gazetecilerin görüntü almasına tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine basın mensuplarının kullandığı kameraya fiziki müdahalede bulunulduğu, bir gazetecinin itilerek haber çalışmasının engellenmeye çalışıldığı öne sürüldü. Gazeteciler ayrıca kendilerine yönelik tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf edildiğini iddia etti.

Olayın ardından Gazete Kırküç ekibi, tehdit, hakaret ve fiziki müdahalede bulunduğunu öne sürdüğü kişiler hakkında resmi şikayette bulundu. Konuyla ilgili adli sürecin başlatıldığı öğrenildi.

Basın mensupları, kamu yararını ilgilendiren konularda görevlerini yerine getirirken herhangi bir baskı veya engellemeyle karşılaşmamaları gerektiğini vurgularken, olay basın özgürlüğü ve gazetecilerin çalışma güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan, iddialarla ilgili şantiye çalışanları veya projeyi yürüten firma tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Karşı tarafın açıklama yapması halinde habere yer verileceği ifade edildi.