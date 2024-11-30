Kütahya'da Gizli Buzlanma Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da Gizli Buzlanma Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kütahya'da gizli buzlanma nedeniyle kaza yapan 21 yaşındaki Sinan Yener hayatını kaybetti.

30.11.2024 07:28
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Kütahya'da gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Bölücek Mahallesi Şair Şeyhi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 21 yaşındaki Sinan Yener yönetimindeki 16 BMB 868 plakalı motosiklet, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, Bilecik'te görev yapan jandarmada personeli Yener, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yener'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi Morgu'na götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Gizli Buzlanma Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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