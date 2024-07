Kütahya'da Hayali Daire Satışıyla Dolandırıcılık Yapan 7 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

3.Sayfa

Kütahya'da hayali daire satarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hayali daire satarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 4 gün önce şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 45 ev satış sözleşmesi, banka dekontları, 14 tapu, 2 tabanca, çelik kasa ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Şüphelilerin 154 milyon liralık satış yaptıkları ve 38 kişiyi mağdur ettikleri iddia edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden karı koca H.E. ve M.E. tutuklanırken, M.E., M.Ö., M.Ö.Y., E.İ.K. ve Ö.V.Ç. adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. - KÜTAHYA