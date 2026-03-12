Kütahya'da iftar vakti korkutan yangın

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iftar vaktinden bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Domaniç ilçesi Hisar Mahallesi Emniyet Caddesi'nde İsmail Yıldızhan'a ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine Domaniç ve Çukurca belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, olayın etkisiyle sinir krizi geçiren bir kadına olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çatıyı saran alevler, dört itfaiye ekibinin yoğun çalışması sonucu güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında evin çatısı tamamen yanarken, iki katlı binada da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA