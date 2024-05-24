Kütahya'da İmalathanede Bozuk Gıda Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da İmalathanede Bozuk Gıda Ele Geçirildi

Kütahya\'da İmalathanede Bozuk Gıda Ele Geçirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir imalathanede yapılan aramada bozuk sebze, açıkta duran bozulmuş et, bandrolsüz sucuk ve tarihi geçmiş margarin ele geçirildi. İmalathane sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

24.05.2024 21:33  Güncelleme: 21:38
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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir imalathanede yapılan aramada bozuk sebze, açıkta duran bozulmuş et, bandrolsüz sucuk ve tarihi geçmiş margarin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince A.O.A. isimli şahsın imalathanesinde yapılan aramada bozuk sebzeler, açıkta duran bozulmuş etler, bandrolsüz sucuklar ve tarihi geçmiş margarinler olduğu tespit edildi. İmalathanede gerekli denetim için yetkili kurumlara bilgi verilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, belediye ve maliye tarafından imalathanede yapılan denetimler sonucunda, 125 adet 600 gramlık son kullanma tarihli geçmiş margarin, 78.21 kilogram bozulmuş hayvan sakatatı ve iç yağı, 1 adet bozulmuş ve kokmuş büyükbaş hayvan kellesi, 6 adet bozulmuş ve kokmuş küçükbaş hayvan kellesi, belediye zabıtasınca tespit edildi.

Gıda maddelerine imha edilmek üzere el konulurken, imalathane sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Altıntaş, Kütahya, Güvenlik, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da İmalathanede Bozuk Gıda Ele Geçirildi - Son Dakika

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