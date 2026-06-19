Kütahya'da İnşaat Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Kütahya'da yapımı devam eden bir binada iskelenin çökmesi sonucu meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan bir işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı üzerindeki bir inşaatta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, çalışma sırasında iskelenin üzerine bir makaranın devrilmesi sonucu iskele çöktü. O sırada iskele üzerinde bulunan 4 işçi yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler Hamit Sarı, M.O., A.K. ve S.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Hamit Sarı, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınırken, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA