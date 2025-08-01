Kütahya\'da İnşaat Malzemeleri Deposunda Yangın

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir iş yerine ait depoda çıkan yangın korkulu saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hamam Mahallesi'ndeki Karayolları Şefliği karşısında inşaat malzemeleri satan bir işyerinin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın mahalline Emet Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında depoda bulunan inşaat malzemeleri hasar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA