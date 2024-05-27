Kütahya\'da iş makinesi ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

3.Sayfa

Kütahya'nın Simav ilçesinde, iş makinesi ile çarpışan motosikletin sürücüsü 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Simav Dört Eylül Ortaokulu 8'inci sınıfı öğrencisi 14 yaşındaki İsmail Elmülk'ün kullandığı motosiklet, Yeşilova Mahallesi'nde Simav Belediyesi'ne ait iş makinesi ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Elmülk, ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Elmülk, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İsmail Elmülk'ün cenazesi, Simav'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Öğrencinin vefat haberinin ardından Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı. - KÜTAHYA