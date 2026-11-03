Kütahya\'da jandarma ekim ayında aranan 87 kişiyi yakaladı, 54\'ü tutuklandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ekim ayında gerçekleştirdiği çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıkları, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 2026 yılı Ekim ayı boyunca yürütülen istihbari ve saha çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 87 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 54'ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Şahıslardan 32'si ifadelerinin alınmasının ardından, 1 kişi ise para cezasını ödemesini müteakip serbest bırakıldı. Kütahya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, emniyet ve asayişin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, istihbarata dayalı çalışmaların teknolojik imkanlardan azami ölçüde yararlanılarak ve ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde devam edeceği vurgulandı.