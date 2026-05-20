Kütahya\'da Jandarma Uygulaması: 14 Gözaltı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi.

12-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen uygulamalara 82 tim ve unsur ile 271 personel katıldı. Çalışmalar kapsamında 5 bin 447 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 14 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 7'si tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, 7 kişi ise adli makamlardaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Açıklamada, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nın emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını; istihbarata dayalı, teknolojik imkanlardan azami ölçüde faydalanarak ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı. - KÜTAHYA