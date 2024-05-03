3.Sayfa

Kütahya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları esnada suçüstü yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde Kütahya'nın merkez ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde G.B., H.E., Y.M.A., E.Y., İ.E. ve B.H. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Olayla ilgili Dumlupınar Mahallesi'nde bir adreste, araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan arama sonucu, 92 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 2 gram kubar esrar, 22 adet sentetik ecza, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 4 adet tabanca fişeği, 1 rulo alüminyum folyo, 11 bin 750 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.