Kütahya\'da Kaçak Kazıya Operasyon

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Altıntaş ilçesinde operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda, kaçak kazılarda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet dedektör ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve isimleri açıklanmayan 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?