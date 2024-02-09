Kütahya'da yapılan operasyonda kaçakçılık suçundan 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kütahya'da yapılan operasyonda kaçakçılık suçundan 1 kişi gözaltına alındı

Kütahya\'da yapılan operasyonda kaçakçılık suçundan 1 kişi gözaltına alındı

Kütahya'da yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara, pipo tütünü, alkol, bandrolsüz kıyılmış tütün ve nargile tütünü satışı yapan 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

09.02.2024 11:03
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Kütahya'da düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara, pipo tütünü, alkol, bandrolsüz kıyılmış tütün ve nargile tütünü satışı yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin il genelinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, sosyal medya üzerinden elektronik sigara ve kaçak emtia satışı yaptığı değerlendirilen B.Ç. isimli şahsın Merkez Pirler Mahallesindeki iş yerinde ve Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalledeki evinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 228 paket gümrük kaçağı sigara, 79 adet elektronik sigara, 18 adet 50'şer gramlık pipo tütünü, 42 şişe çeşitli markalarda (39,9 litre) alkol, 6 paket (6 kilogram) bandrolsüz kıyılmış tütün ve 495 paket (39.750 kilogram ) çeşitli markalarda nargile tütünü ele geçirildi.

Konuyla ilgili tahkikata başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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