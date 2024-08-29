Kütahya'da Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kütahya\'da Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Gediz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

29.08.2024 13:11
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Kütahya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza dün gece Gediz ilçesine bağlı Dedeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz Genç'in (46) kullandığı 43 LA 302 plakalı otomobil, Gediz istikametine doğru seyir halindeyken Dedeköy kavşağına yaklaştı. Aynı yolda seyir halindeki Nuh M. (32) idaresindeki 34 LA 0386 plakalı kamyoneti sollamaya çalışan Oğuz Genç, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve çift taraflı trafik kazası meydana geldi.

Kazanın haber verilmesinin ardından kaza mahalline çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ve Gediz İtfaiye ekiplerinin çabaları sonrası araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine götürüldü.

43 LA 302 plakalı araç sürücüsü Oğuz Genç, Gediz Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan İ.N. (43) ve Oğuz Genç'in eşi A.G. (46) ise yaralandı.

Yaralıların tedavileri Gediz Devlet Hastanesinde devam ediyor. Kamyon sürücü Nuh M. ise kaza sonrası Jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili adli işlemler sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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