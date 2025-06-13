Kütahya\'da Kardeş İhmalinden Ölüm

Kütahya'da erkek kardeş silahla oynarken ablasını vurdu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde silahla oynayan erkek kardeş, ablasını yanlışlıkla vurarak ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgilere göre Bursa'da çalışan Y.Y. (23), salı akşamı ailesini ziyaret etmek için Moymul Mahallesi Huzur Caddesi'ndeki ikametine geldi. İddialara göre, Y.Y. eve geldiğinde silahını masanın üzerine bıraktı. Bu sırada 15 yaşındaki küçük kardeşi O.Y., masanın üzerindeki tabancayı alarak mutfakta bulunan ablası Nisanur Yakın'a yanlışlıkla ateş etti. Silah sesini duyan aile bireyleri, Nisanur Yakın'ı kanlar içinde buldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Nisanur Yakın savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.