Kütahya'da Kaza: 2 Kardeş Yaralandı

19.05.2026 21:30
Gediz'de otomobil ve motosiklet çarpıştı, 15 yaşındaki sürücü ehliyetsizdi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kardeş yaralandı. Kazaya karışan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz ve yaşının küçük olduğu öğrenildi.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki ışıklı kavşak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Caddesi'nden gelerek Mükerrem Sarol Caddesi'ne sola dönüş yapmak isteyen H.A. idaresindeki 43 UP 483 plakalı otomobil, karşı yönden seyreden 15 yaşındaki F.N.M. yönetimindeki 43 LS 146 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü F.N.M. ile arkasında yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki kardeşi Ö.F.M. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı iki kardeş ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsünün kask takıyor olmasının muhtemel ağır yaralanmayı önlediği belirtildi.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü H.A.'nın kazayı yara almadan atlattığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

