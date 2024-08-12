Kütahya\'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kütahya'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Domaniç- İnegöl kara yolu Arap Oturağı mevkiinde 07 V 6599 plakalı otomobil ile 34 BAA 220 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletteki 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
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