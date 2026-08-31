Kütahya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Kütahya\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Kütahya'da park halindeki otomobile motosiklet çarptı, 2 kişi yaralandı, sağlık durumu iyi.

Kütahya'da park halindeyken aniden kapısı açılan otomobile bir motosikletin çarpması sonucu gerçekleşen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Subaşı Mahallesi Haşim Benli Bulvarı üzerinde bulunan bir pastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan E.Ş. idaresindeki plakasız motosiklet, yol kenarında park halinde duran E.K. idaresindeki 35 VNT 10 plakalı otomobilin kapısının aniden açılması üzerine duramayarak araca çarptı. Çarpmayla birlikte devrilen motosikletin sürücüsü E.Ş. ile arkasında yolcu konumunda bulunan 1 kişi yola savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Kütahya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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