Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 99 Torbacı Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 99 Torbacı Tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yıl başından bu yana 99 torbacıyı yakalayarak tutukladı. Son operasyonda hapisten izinli çıkan E.A.'nın uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi ve tutuklandı.

27.06.2024 11:56
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Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin torbacıları bir bir yakalamaya devam ediyor.

Ekipleri uyuşturucu ile mücadelede torbacılara yönelik operasyonlarda yıl başından bu yana yakalanıp tutuklanan şüpheli sayısının 99'a çıktığı belirtildi. Ekipleri, yattığı hapisten izinli çıkan E.A.'nın (23) uyuşturucu madde satışı yaptığını belirledi. Yakalanıp gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 99 Torbacı Tutuklandı - Son Dakika

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