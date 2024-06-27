Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 99 Torbacı Tutuklandı

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Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin torbacıları bir bir yakalamaya devam ediyor.

Ekipleri uyuşturucu ile mücadelede torbacılara yönelik operasyonlarda yıl başından bu yana yakalanıp tutuklanan şüpheli sayısının 99'a çıktığı belirtildi. Ekipleri, yattığı hapisten izinli çıkan E.A.'nın (23) uyuşturucu madde satışı yaptığını belirledi. Yakalanıp gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA