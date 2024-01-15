Kütahya\'da Narkotik Operasyonunda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen Narkoalan uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 7 ekip 16 personel ile sokak satıcılarına yönelik Narkoalan uygulamasında, Osmangazi, Fuatpaşa, Gaybiefendi, Meydan ve İstiklal Mahallelerini kapsayacak şekilde yapılan çalışmalarda,116 şahıs ve 37 araç sorgulandı. Uygulamada, 12.05 gram metamfetamin, 267 adet sentetik ecza, 0,79 gram sentetik kannabinoid ve 6 adet payp ele geçirildi.

İşyerinde bulunan iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KÜTAHYA