Kütahya\'da 1 Haftada 6 Kişi Tutuklandı, Yılbaşından Bu Yana Tutuklu Sayısı 36\'ya Ulaştı

Doğum gününde oyuna girmeye hazırlanan Arda'ya soğuk duş! Ancelotti'nin sözleri de skandal

LaLiga lideri Real Madrid'in Sevilla'yı ağırladığı maçta Arda Güler büyük bir şanssızlık yaşadı. Ancelotti, Arda Güler'i oyuna almak üzereyken Real Madrid gol atınca deneyimli teknik adam, milli futbolcuyla ilgili kararından vazgeçti. Maç sonu konuyla ilgili bir açıklama yapan tecrübeli teknik adam, "Modric'in golünden önce Arda için planım vardı ama golden sonra fikrimi değiştirdim. Arda bu kararımı anlayacaktır. Anlamazsa da yapacak bir şey yok" dedi.