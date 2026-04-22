Kütahya\'da Okul Güvenliği Toplantısı

Kütahya'da okul güvenliğine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Vali Musa Işın başkanlığında, merkez ilçede görev yapan okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya; İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile müdür yardımcıları, şube müdürleri ve çok sayıda okul yöneticisi katıldı.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Vali Musa Işın, son günlerde ülke genelinde yaşanan üzücü olaylara dikkat çekerek, okullarda güvenlik ve disiplin tedbirlerinin artırılmasının önemine vurgu yaptı. Görüşmelerde, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla alınması gereken önlemler detaylı şekilde ele alındı. - KÜTAHYA