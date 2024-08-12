Kütahya'da orman yangını kontrol altına alındı

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Kütahya'da orman yangını

KÜTAHYA - Kütahya kent merkezinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Kütahya'da Gültepe Mahallesi'nde bir bahçede çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangın sonucunda yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.