Kütahya\'da otluk alan yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Tunçbilek beldesindeki Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) İğdekuzu mevkiinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, çevredeki ormanlık alana doğru ilerleyince ekipler alarma geçti. İhbar üzerine bölgeye Tavşanlı Belediyesi, Tunçbilek Belediyesi ve Domaniç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına ayrıca Tunçbilek Garp Linyitleri İşletmesi'ne ait iş makineleri ve personel de destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla iş makineleri kullanılarak alevlerin ilerleyişi durduruldu ve yangının ormanlık alana sıçraması engellendi. Yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede uzun süre soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA