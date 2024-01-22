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Kütahya'da Otobüs Kazası: 18 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Otobüs Kazası: 18 Yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İzmir'den Eskişehir'e gitmekte olan bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kazada 18 kişi yaralandı ve ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.

Kütahya\'da Otobüs Kazası: 18 Yaralı
22.01.2024 - 10:37,
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Kaza, Gediz-Kütahya kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Eskişehir'e gitmekte olan İ.D. yönetimindeki 26 AR 017 plakalı yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Kazada, yaralanan 18 kişi ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya'da Otobüs Kazası: 18 Yaralı - Son Dakika
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