 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya'da Otobüste 996 Gram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kütahya'da Otobüste 996 Gram Kokain Ele Geçirildi

Kütahya\'da Otobüste 996 Gram Kokain Ele Geçirildi

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan otobüste yapılan kontrollerde, yolcunun kemerinin arkasına sıkıştırılmış paket halinde 996 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

03.02.2024 08:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan otobüste kemerinin arkasına sıkıştırılmış paket halinde 996,00 gram kokain ele geçirilen yolcu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan otobüsteki A.Ö (59 yaş) isimli yolcu şahsın yapılan kontrollerinde kemerinin arkasına sıkıştırılmış paket halinde, 996,00 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kütahya, Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Otobüste 996 Gram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 09:30:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Otobüste 996 Gram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement