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Kütahya'da otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

Uyuşturucu operasyonlarında yıl başından bu yana hakkında işlem yapılan 100. kişi adli makamlarca tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yıl başından bu yana hakkında işlem yapılan 100. kişi adli makamlarca tutuklandı. Kütahya'da yolcu otobüsünde 77,58 gram metamfetamin ile yakalanan yolcu tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi çerçevesinde yapılan çalışmalarda çevreyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsü içerisindeki S.Y. isimli şüpheli şahsın yapılan üst ve eşya aramasında, 77,58 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, uyuşturucu operasyonlarında yılbaşından bu yana hakkında işlem yapılan 100. kişinin adli makamlarca tutuklandığını bildirdi.