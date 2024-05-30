Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kütahya\'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kütahya - Afyonkarahisar Karayolu, Sporkent köprülü kavşak önünde meydana gelen kazada, K.O. yönetimindeki otomobil ile T.Ü.'nün kullandığı minibüs çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı ve Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

30.05.2024 19:04
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Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya - Afyonkarahisar Karayolu, Sporkent köprülü kavşak önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.O.'nun yönetimindeki 34 BRH 999 plakalı otomobil ile T.Ü.'nün kullandığı 43 S 0528 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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