Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Kütahya\'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Kütahya-Tavşanlı yolunda, TOKİ Kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 49 yaşındaki S.B.'nin kullandığı otomobil ile 46 yaşındaki H.K.'nin kullandığı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.B yaralandı ve Kütahya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

29.05.2024 22:41
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Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Kütahya- Tavşanlı yolunda, TOKİ Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki S.B.'nin kullandığı 43 AFK 893 plakalı otomobil,46 yaşındaki H.K.'nin kullandığı 43 S 0095 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.B yaralandı. Yaralı şahıs 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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