Kütahya\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikleti çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edilen bilgilere göre ; Çevre yolu Kükürtlü Kavşağında bulunan ışıklardan şehir içine dönmekte olan H.İ.Y. idaresindeki 43 ACD 482 plakalı otomobil ile çevreyolundan Balıkesir yolu istikametine seyir halinde olan H.D.E. idaresindeki 43 ACK 556 plakalı motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada motosiklet sürücüsü H.D.E. yola savrularak yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin adından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA