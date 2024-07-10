Kütahya'da otomobil sele kapıldı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Kütahya'da otomobil sele kapıldı... O anlar kamerada

Kütahya'nın Domaniç-İnegöl yolunda sağanak yağışın etkisiyle bir otomobil sele kapıldı. Otomobilin sele kapıldığı anlar ve vatandaşların kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti ve otomobil bölgedeki sürücülerin yardımlarıyla kurtarıldı.

10.07.2024 21:17
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Kütahya'da otomobil sele kapıldı... O anlar kamerada

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç- İnegöl yolunda sağanak yağışın etkisiyle bir otomobil sele kapıldı. Otomobilin sele kapıldığı anlar ve vatandaşların kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Domaniç-İnegöl yolu heyelanlı bölge yakınlarında yoğun yağışın aniden bastırmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle oluşan sel, kontrolden çıkan bir aracı yol kenarından alarak sürükledi. Sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Sele kapılan otomobile halat bağlayan diğer sürücüler aracı kurtarmaya çalıştı. Otomobilin sele kapılma anı ve kurtarma çalışmaları Nejdet Çağlayan isimli sürücünün cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Bölgedeki sürücülerin yardımlarıyla sele kapılan araç kurtarıldı.

Kaynak: İHA

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