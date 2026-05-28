Kütahya\'da Peş Peşe İki Deprem

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca bölgesinde gece saatlerinde 2.7 ve 3.6 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilk deprem saat 01.59'da meydana geldi. Yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 2.7 olarak ölçüldü. İlk sarsıntının ardından bölgede kısa süreli tedirginlik yaşanırken, yaklaşık 20 dakika sonra ikinci bir deprem daha kaydedildi.

Saat 02.19'da meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak açıklandı. Yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre mahallelerde de hissedildi. Gece saatlerinde yaşanan sarsıntılar nedeniyle bazı vatandaşların evlerinden çıkarak sokakta beklediği görüldü.

İlk belirlemelere göre depremlerde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA