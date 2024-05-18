Kütahya'da PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kütahya'da PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya\'da PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'da polis tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, dijital materyaller ve sahte yakıt fişleri ele geçirildi.

18.05.2024 23:21
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Kütahya'da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne üyelik ve terör örgütü propagandası, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet ve Özel Belgede Sahtecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarına yönelik 10 farklı adres ve 5 araca operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet boş slip, 2 adet defter, 1 adet fiş yazma cihazı, 1 adet laptop, toplam değeri 144 bin 890 TL olan veresiye fişi, toplam değeri 75 bin 125 TL olan yakıt fişi, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Alınan ifadeler ve dijital materyal incelemeleri kapsamında; örgütsel dokümanlar, suç unsuru yazışmalar ve yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde sahte olarak üretilmiş yakıt alımına ilişkin fiş piyasaya sürüldüğü anlaşıldı.

Şüpheliler O.S., V.Ş., A.K., B.K., N.K., Ö.B., E.D., T.D., M.K., İ.B., İ.B. ve S.Y.'nin polisteki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da PKK/KCK operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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