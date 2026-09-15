Kütahya\'da polis okul çevrelerinde denetim yaptı, 26 vatandaşa bilgilendirme yapıldı

Kütahya'da polis ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması kapsamında okul çevrelerinde kontroller yaptı. Ekipler, denetimler sırasında velilere Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Hayallerine Emniyetle Birlikte Adım At" projesi hakkında bilgi verdi. Toplum Destekli Polisler ayrıca Ziraat Mahallesi Pazartesi Semt Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada toplam 26 vatandaşa iş yerinden hırsızlık, dolandırıcılık, Toplum Destekli Polislik faaliyetleri ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşlara farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler, güvenliğin sağlanmasında vatandaşların duyarlılığının önemine dikkati çekti.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenli bir Kütahya için vatandaşlarla işbirliği içerisinde bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.