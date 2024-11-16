Kütahya'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Kütahya\'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre Mahallesi'nden gelen KADES (Kadın Destek Uygulaması) ihbarına hızla müdahale etti.

16.11.2024 11:40
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre Mahallesi'nden gelen KADES (Kadın Destek Uygulaması) ihbarına hızla müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, E.D. (35) adlı vatandaş, eşi A.D. (31) tarafından darp edildiğini ve kendisine av tüfeği doğrultulduğunu beyan etti. İhbarın ardından ekipler, olay yerine intikal ederek E.D. ile görüştü. E.D., evde 1 adet av tüfeği bulunduğunu ifade ederek, silahı rızasıyla emniyet yetkililerine teslim etti.

Olay yerinde yapılan incelemede, ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi. Silah, muhafaza altına alınarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne teslim edildi. Taraflarla ilgili işlemleri Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütüldüğü belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aile İçi Şiddet, Güvenlik, 3-sayfa, KADES, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

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