Kütahya\'da Ruhsatsız Tüfek ve Kesici Aletler Ele Geçirildi

3.Sayfa

Kütahya'da 3 kişinin üzerinden ve bir araçtan ruhsatsız av tüfeği ile kesici aletler ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, İstiklal Mahallesi Maymunkaya Sokak'ta bir adreste gerçekleşen tehdit olayıyla ilgili yapılan incelemelerde; G.G. isimli şahıstan 1 adet kesici alet, Y.E. isimli şahıstan 1 adet balta, S.G. isimli şahsa ait olan araçtan, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet balta ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Şahıslar işlemler için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine intikal ettirildi. Burada olaya karışan şahıslarla ilgili gerekli adli ve idari işlemler yapıldı. Şahıslar Cumhuriyet Savcısı talimatı doğrultusunda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KÜTAHYA