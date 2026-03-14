Hisarcık\'ta çıkan yangında ev ve samanlık tamamen yandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde gece saatlerinde samanlıkta çıkan ve daha sonra eve sıçrayan yangın sonucu ev ve samanlık tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangından ahırın çatısı da zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Saklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saat 03.00 sıralarında Yusuf Dinç'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Samanlıktan tek katlı eski deprem konutuna sıçrayan yangın, Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu ev ve samanlık tamamen yanarken, yangından yandaki ahırın çatısı da zarar gördü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA