Hisarcık'ta çıkan yangında ev ve samanlık tamamen yandı
Hisarcık'ta çıkan yangında ev ve samanlık tamamen yandı

Hisarcık\'ta çıkan yangında ev ve samanlık tamamen yandı
14.03.2026 14:52  Güncelleme: 14:53
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, bitişiğindeki eve sıçrayarak büyük zarar verdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde gece saatlerinde samanlıkta çıkan ve daha sonra eve sıçrayan yangın sonucu ev ve samanlık tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangından ahırın çatısı da zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Saklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saat 03.00 sıralarında Yusuf Dinç'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Samanlıktan tek katlı eski deprem konutuna sıçrayan yangın, Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu ev ve samanlık tamamen yanarken, yangından yandaki ahırın çatısı da zarar gördü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hisarcık'ta çıkan yangında ev ve samanlık tamamen yandı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 14:54:29.
SON DAKİKA: Hisarcık'ta çıkan yangında ev ve samanlık tamamen yandı - Son Dakika
