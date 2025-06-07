Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Hisarcık- Simav karayolu 15. kilometresinde Hasan C. (50) idaresindeki 16 KNC 80 plakalı seyir halindeki aracın motor bölümünde elektrik tesisatından kaynaklanan yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Seyir Halindeki Araçta Yangın Çıktı - Son Dakika
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