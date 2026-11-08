Kütahya\'da seyyar arabasıyla yol geçen şahıs öldü, araçtaki 2 kişi yaralandı

Kütahya'da üç tekerlekli seyyar arabasıyla yolun karşısına geçmek isteyen şahıs hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybederken, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu üzerinde bulunan Canlı Hayvan Pazarı yakınındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç tekerlekli seyyar arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa, İ.C. idaresindeki 43 AS 713 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle seyyar arabasıyla birlikte yola savrulan şahıs ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın çarptığı şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü İ.C. ile yolcu O.I. da yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.