Kütahya\'da Simav ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Kütahya'nın Simav ilçesi Çavdır Mahallesi'nde bir depoda çıktığı iddia edilen ve Kestane Dağı eteklerine sıçrayan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 orman yangın söndürme personeline sağlık ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Çavdır Mahallesi'nde bir depoda çıktığı iddia edilen yangın, Kestane Dağı eteklerine sıçradı. Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, Simav Orman İşletme Müdürü Necmi Topal ve Merkez Şefi Muhammed Eğilmez'in baştan sona sevk ve idare ettiği yangın söndürme çalışmalarına Simav Belediyesi itfaiyesi ve su tankerleri, Simav ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Demirciköy, Naşa, Çitgöl ile Güney beldelerinin itfaiyeleri, Gediz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme araçları, su tankerleri, 2 helikopter katıldı. Yangının ormanlık alana sıçramasını önlemek amacıyla itfaiye ve orman çalışanları canla başla mücadele ederken, dumandan etkilenen bir orman yangın söndürme çalışanına sağlık ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. - KÜTAHYA