Kütahya\'da Su Kazanı Ateşinden Çıkan Yangın Söndürüldü

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde içinde su kaynatılan kazan altındaki ateşten sıçrayan kıvılcım yüzünden çıkan arazi yangını itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesinde Yaşar Akpınar'a ait evin yakınındaki arazide içerisinde su ısıtılan kazanın altındaki ateşten sıçrayan kıvılcımlar boş arazideki otların tutuşmasına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına Hisarcık Belediyesi ve Orman İşletmesi itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangının malzeme deposuna ve ekmek fırınına sıçramasını önledi. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında yakacak odunlarda zarar gördü. - KÜTAHYA