Kütahya\'da Tefecilik Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Kütahya'da, eş zamanlı olarak planlanan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün eş zamanlı planlanan operasyon çerçevesinde tefecilik suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu toplamda 8 müşteki şahıs tespit edildi.

Suç unsurlarının ele geçirilebilmesi ve soruşturmanın bir bütünlük içerisinde tamamlanabilmesi amacıyla şüpheli F.A. ve A.A. isimli şahısların ikamet etmiş olduğu il merkezinde bulunan 3 adreste yapılan aramalarda,1 adet 17 bin TL bedelli senet ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - KÜTAHYA