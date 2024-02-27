Kütahya'da Tefecilik Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kütahya'da Tefecilik Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kütahya\'da Tefecilik Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kütahya'da yapılan eş zamanlı operasyonda tefecilik suçunu önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı ve 8 müşteki tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 17 bin TL bedelli senet ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

27.02.2024 15:09
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Kütahya'da, eş zamanlı olarak planlanan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün eş zamanlı planlanan operasyon çerçevesinde tefecilik suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu toplamda 8 müşteki şahıs tespit edildi.

Suç unsurlarının ele geçirilebilmesi ve soruşturmanın bir bütünlük içerisinde tamamlanabilmesi amacıyla şüpheli F.A. ve A.A. isimli şahısların ikamet etmiş olduğu il merkezinde bulunan 3 adreste yapılan aramalarda,1 adet 17 bin TL bedelli senet ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da Tefecilik Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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